Mancini voit Jorginho gagner le Ballon d'or

"Il a gagné la Ligue des champions, l'Euro... Il le mérite amplement, le contraire me paraîtrait étrange", a-t-il lancé lors d'une conférence de presse, à la veille du match pour la 3e place de la Ligue des nations contre la Belgique, dimanche (15h00) à Turin, avec à ses côtés le stratège italien des "Blues". "Ils sont là parce qu'ils le méritent, je n'y suis pour rien", a ajouté Mancini au sujet des cinq Italiens figurant parmi les 30 nommés pour la plus prestigieuse récompense individuelle, avec aussi Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Nicolo Barella et Gianluigi Donnarumma.

L'Italie, qui n'a plus eu de Ballon d'or depuis Fabio Cannavaro en 2006, se prend à rêver d'une récompense pour Jorginho, désigné en août joueur UEFA de l'année. "Quel enfant ne rêverait pas de gagner?", a répondu Jorginho interrogé sur ses espoirs. "Ce serait quelque chose d'incroyable, trouver les mots pour expliquer ce que je ressentirais est même difficile. Quand j'ai commencé, c'était quelque chose de tellement loin que d'être aussi près aujourd'hui est déjà quelque chose d'incroyablement beau", a ajouté le natif du Brésil, arrivé à l'adolescence en Italie puis naturalisé après avoir été repéré dans son pays natal.