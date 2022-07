Manchester United : Luke Shaw apprécie Ten Hag

Manchester United a démarré sa présaison avec deux victoires sur deux, dont une impressionnante victoire 4-0 sur Liverpool à Bangkok. Quatre autres buts ont suivi vendredi soir lors de la victoire 4-1 sur Melbourne Victory et Luke Shaw affirme que les Reds apprécient l'entraînement et les nouvelles idées de ten Hag. "Nous ne pouvons plus nous satisfaire de la façon dont l'équipe se comportait", a-t-il déclaré à manutd.com. "Ce n'est pas là où le club devrait être et nous savons que les niveaux ont dû franchir une étape massive en termes d'intensité plus élevée et de ce que nous sommes censés faire et je pense que depuis le début des deux dernières semaines, surtout à l'entraînement, c'est définitivement une grande amélioration.

Un Ten Hag très exigeant

"Je pense que depuis le début des deux dernières semaines, en particulier à l'entraînement, il y a eu une grande amélioration. Je pense que le manager sait ce dont l'équipe a besoin, il a son propre style et la façon dont il veut gérer et tous les joueurs l'ont vraiment intégré et l'apprécient. Il est très impliqué et participe à de nombreuses séances. Il est très impliqué et s'il voit que les gens n'atteignent pas le niveau qu'il souhaite à l'entraînement, il le fait savoir. Je pense que c'est une bonne chose car il maintient les normes élevées.