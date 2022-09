Les dirigeants de Manchester United ont un gros souci. Selon une indiscrétion du Manchester Evening News, Tom Heaton, Phil Jones et Axel Tuanzebe sont tous en fin de contrat en juin 2023 et, en raison de leur âge ou d'un manque de temps de jeu, ils pourraient voir leur avenir ailleurs. Une demi-douzaine d'autres joueurs réguliers sont également en fin de contrat l'été prochain et, bien que United ait la possibilité de les prolonger d'un an, ils pourraient être amenés à prendre des décisions plus définitives à leur sujet.

Prolongations en pagaille à Manchester United ?

David de Gea, Diogo Dalot, Luke Shaw, Fred, Marcus Rashford et Cristiano Ronaldo sont tous en fin de bail en juin 2023 et les circonstances entourant une décision sont différentes pour chaque joueur. On pense notamment à la star portugaise qui aura énormément de mal à retrouver une formation capable d'assumer son salaire à son âge, comme on a pu le constater lors de l'été...