Mali-Zambie, la revanche tombe à l’eau !

Entre le Mali et la Zambie, la revanche n'a pas eu lieu. Trois jours après la victoire des hôtes (1-0), le second match amical entre les deux équipes a été interrompu par la pluie, ce lundi soir à Bamako. Alors que le score était de 0 à 0 entre les Aigles et les Chipolopolo, de fortes précipitations sur la capitale malienne ont contraint l'arbitre de la rencontre, le Guinéen Abdoulaye Manet, à renvoyer les 22 acteurs au vestiaire.



Match amical acte 2 : Mali 0-0 Zambie, interrompu à la 17 ème minute en raison d’une forte pluie ici au Stade 26 Mars. pic.twitter.com/ozFs7I341r

— Drissa Niono (@drissaniono) September 26, 2022

Provisoirement, pensait-on alors. Seulement voilà, alors que les éléments s'étaient enfin calmés, la pelouse du stade du 26-Mars a été jugée toujours impraticable par le corps arbitral. La durée réglementaire de 45 minutes à partir de l'heure de début du match ayant été dépassée, c'est logiquement que la partie a été définitivement annulée.