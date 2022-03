Cela sent de plus en plus la fin de règne pour Mohamed Magassouba sur le banc des Aigles du Mali. Contesté après la piteuse élimination de l'équipe en huitièmes de finale de la CAN, le technicien local a été placé sous la surveillance d'un aéropage d'anciens gloires, telles que Frédéric Kanouté, Cédric Kanté, Momo Sissoko, Eric Chelle et Seydou Keita, en vue des barrages du Mondial 2022, programmés les 25 et 29 mars contre la Tunisie.



De quoi inciter l'homme de 64 ans à faire profil bas ? Pas du tout, si l'on en croit sa récente intervention sur les ondes de RFI. S'estimant victime d'un lynchage médiatique, le sélectionneur avait taclé. « Les critiques que nous recevons ne sont pas objectives. Ce sont des personnes mal intentionnées qui sont en train de nous tirer vers le bas, et nous traîner dans la boue », avait notamment déclaré Mohamed Magassouba.

Les mots très durs de la Fédération

Des propos qui ne sont pas passés inaperçus en haut lieu du côté de Bamako et valent au coach un sérieux savon. Mercredi, la Fédération malienne l'a recadré publiquement.



« Lors de votre récente intervention sur RFI Mandekan (antenne mandingue de la station, ndlr), vous avez tenu des propos discourtois et désobligeants, qui ont significativement suscité la colère au niveau des parties prenantes du football malien, peut-on lire dans ce courrier, signé du secrétaire général de la Fédération. Cette attitude inopportune est très assurément un sérieux désagrément pour la Fémafoot, qui souhaite et appelle plutôt à un rassemblement et à une grande mobilisation autour de la Sélection, pour une qualification historique à la Coupe du Monde. Nous condamnons avec la plus grande fermeté et vous adressons une mise en garde. Espérant que vous comprendrez que votre rôle de Sélectionneur National vous oblige à un devoir de réserve et de respect, vis-à-vis du Peuple Malien tout entier, nous vous prions d’agréer Monsieur Magassouba, notre sentiment de profond respect. » On ne voit plus guère comment Mohamed Magassouba pourrait encore sauver son poste, quelle que soit l'issue du barrage entre les Aigles du Mali et ceux de Carthage.