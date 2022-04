Mali : Magassouba prend la porte

Mohamed Magassouba n'est plus le sélectionneur du Mali. Le technicien de 64 ans a été démis de ses fonctions ce vendredi à l'issue d'une réunion du comité d'urgence de la Fédération. Une décision qui fait suite à l'élimination du Mali lors des barrages qualificatifs du Mondial 2022, ce mardi contre la Tunisie (0-1, 0-0). Déjà contesté après la CAN, achevée en huitièmes de finale par les Aigles, l'expérimenté technicien avait été placé sous la surveillance d'un collège d'experts, composé d'anciens joueurs. Le voilà donc éjecté du siège qu'il occupait depuis la CAN 2019.



#NidDesAigles

Fin de mission de Mohamed Magassouba et de son staff !! pic.twitter.com/j07fNinqMD

— FEMAFOOT (@femafoot) April 1, 2022

Les modalités de recrutement du successeur de Mohamed Magassouba n'ont pas été annoncées à ce stade.