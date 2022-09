Mali : La question des primes ressurgit, un accord trouvé

La question des primes de match empoisonne la vie de l'équipe nationale malienne depuis une année, au moins. Déjà, en novembre 2021, une fois décrochée leur qualification pour les barrages du Mondial 2022, les Aigles avaient boycotté une séance d'entraînement afin de dénoncer un retard de paiement. La question avait continué à les hanter pendant la CAN, terminée sans gloire en huitièmes de finale, et voilà qu'elle ressurgit une nouvelle fois ce week-end après la victoire sur la Zambie (1-0), vendredi en amical.



Infos : Situation prime des aigles en partie réglée.

L’autorité sportive a payé la prime de la victoire contre Congo et le Soudan du Sud. Entraînement ce soir pour la Mise en place. Demain Mali - Zambie au stade 26 Mars à 19H GMT. @snewsafrica @afrikfoot pic.twitter.com/X5OuskvEPY

— Drissa Niono (@drissaniono) September 25, 2022

Selon les dernières informations recueillies par Football365 Afrique, le mouvement de grève entamé au lendemain du match contre les Chipolopolo a pris fin ce dimanche, suite à la conclusion d'un accord avec le ministère des Sports. Yves Bissouma et ses coéquipiers vont toucher les dus correspondant aux victoires en éliminatoires de la prochaine CAN, en juin dernier : à domicile contre le Congo et à l’extérieur contre le Soudan du Sud. Tout n'est pas réglé pour autant. Le reliquat (50% du total) des primes de la dernière CAN demeure dû. En attendant de toucher ces sommes en retard, les Aigles disputent lundi un second match amical contre la Zambie.