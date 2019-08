Malcom déjà poussé vers la sortie ?

Tout va très vite pour Malcom, depuis sa signature au Zénith Saint-Pétersbourg. Transféré ce vendredi du FC Barcelone où il ne sera resté qu’un an sans jamais convaincre le coach, Ernesto Valverde, le Brésilien a déjà joué un premier match officiel samedi, avec à la clef un match nul concédé face au Krasnodar de Rémy Cabella. Mais ce n’est pas tout.

Si la plupart des supporters ont accueilli chaleureusement leur nouvelle recrue, une frange extrême (en l’occurrence l’association Landskrona qui milite pour le recrutement exclusif de joueurs blancs) avait pris soin de placer une affiche au ton ironique en évidence: "Merci aux dirigeants pour leur fidélité aux traditions". Un message loin d’être des plus agréables pour mettre Malcom en confiance. Et de quoi également faire réfléchir les responsables du club.

"Les fans ne l'ont pas accepté"

Car selon l’agence de presse russe Ria Novosti, le club dirigé par Sergueï Semak envisagerait déjà de se séparer de son joueur, histoire d’éviter tout débordement, et peut-être aussi de mettre la poussière sous le tapis, sans prendre le problème du racisme qui gangrène le Zénith, à bras le corps. En citant une source brésilienne, Ria Novosti précise ainsi: "Le Zénith pourrait vendre Malcom en raison des problèmes de racisme. Les fans ne l’ont pas accepté."

Mais si le club se résigne et cède aussi rapidement face à Landskrona et ses idées pour le moins obtuses, il semble en revanche beaucoup moins certain que Malcom décide lui aussi de baisser les bras. S’il n’a pas réussi à s’imposer à Barcelone, son jeu tout en vitesse et en technique devrait lui permettre de briller dans le championnat russe, après un temps d’adaptation nécessaire. Et en cas de bonnes performances, ceux qui aujourd’hui ne veulent pas de lui, réviseront ils alors leur point de vue ? Face à cet avenir des plus incertains, un fait semble établi: Malcom devra faire preuve de caractère s’il veut s’imposer à Saint-Pétersbourg.