Les trêves internationales offrent souvent l’opportunité de changer d’entraîneur. Une brèche exploitée par les décideurs de Majorque, actuellement 18e du classement de la Liga, et premier relégable. Deux jours après avoir écarté Luis García Plaza, le club espagnol a nommé jeudi Javier Aguirre. Loin d’être un inconnu.



Le Mexicain a déjà travaillé en Espagne entre 2000 et 2020. Le technicien de 63 ans s’est assis sur les bancs d’Osasuna, de l'Atlético de Madrid, du Real Saragosse, de l'Espanyol Barcelone et récemment à Leganés (2019-2020).

Début du rebond à Getafe ?

Aguirre a par ailleurs été le sélectionneur du Mexique (2001-2002 et 2009-2010), du Japon (2014-2015) et de l'Égypte (2018-2019). La prochaine rencontre de Majorque est programmée le 2 avril à Getafe.