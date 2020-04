Lyon : Sarah Bouhaddi vers les Etats-Unis

Après Clairefontaine, Toulouse, Juvisy et Lyon, direction Salt Lake City pour Sarah Bouhaddi ! Même si cela n’est pas encore officiel, L’Equipe et Le Progrès révèlent que la gardienne de 33 ans va s’engager avec la franchise des Utah Royals, aux Etats-Unis, puisqu’elle arrive en fin de contrat avec l’Olympique Lyonnaise. Sélectionnée à 149 reprises avec l’équipe de France, la native de Cannes s’est construite un magnifique palmarès avec l’OL, dont elle porte le maillot depuis 2009 : dix titres de championne de France, sept Coupes de France et six Ligues des Champions !

En attendant peut-être de nouveaux trophées, si la saison parvient à reprendre, ce qui est loin d’être garanti. « Les Etats-Unis ? Oui, ça me tenterait, je ne m’en suis jamais cachée. C’est un rêve depuis toute petite », avait confié Bouhaddi au Progrès il y a un mois.



Par ailleurs, sa coéquipière allemande Dzsenifer Marozsan, également en fin de contrat avec l’OL, devrait également rejoindre les Utah Royals, une franchise créée en 2018, qui a terminé cinquième et sixième des dernières saisons du championnat américain. La saison 2020 n’a pas encore débuté en raison de la pandémie de coronavirus.