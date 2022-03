Lyon (F) : Hegerberg va faire son retour en sélection avec la Norvège

Hegerberg veut « démarrer une nouvelle histoire »

Après plus de quatre ans loin de sa sélection nationale,En effet, ce jeudi, le sélectionneur Martin Sjögren a convoqué l'attaquante de Lyon pour le prochain rassemblement, prévu début avril. Alors qu'elle avait décidé de mettre un terme à sa carrière internationale après l'Euro 2017 pour diverses raisons, comme le manque d'organisation, d'investissement, de respect et de considération de la Fédération norvégienne à l'égard de l'équipe féminine,Ainsi, Hegerberg est attendue le 4 avril à Oslo pour préparer deux matchs comptant pour les qualifications pour la Coupe du monde 2023, contre le Kosovo (le 7) et la Pologne (le 12). Pour l'heure, sa sélection occupe la première place du groupe F avec 16 points en six matchs.« J'aime le football et j'ai envie de jouer au football. J'ai pris une décision en 2017 que je ne regrette pas. Mais j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir ces deux dernières années, sur bien des aspects de ma vie. J'ai pu avoir des conversations très honnêtes avec la Fédération, via Lise (Klaveness) notamment.», a notamment réagi celle qui compte pour le moment 38 buts en 66 sélections, à propos de son retour en équipe nationale. Ménagée mercredi soir lors de la défaite de Lyon en quart de finale aller de la Ligue des Champions féminine face à la Juventus Turin (2-1), après avoir été malade ces derniers jours,Une mauvaise nouvelle pour les Three Lionesses qui défieront l'équipe de Sjögren lors de la phase de groupes.