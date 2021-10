Lyon : Aulas soutient ouvertement Benzema pour le Ballon d'Or

A un mois et demi de la grande messe du Ballon d'Or, chaque camp poursuit son intense lobbying. En France, Karim Benzema reçoit de très nombreux soutiens et après plusieurs entraîneurs de Ligue 1, c'est Jean-Michel Aulas qui s'est fendu d'une véritable déclaration d'amour à l'attention de son ancien protégé à l'Olympique Lyonnais.



Sur les réseaux sociaux, le patron de l'OL est allé droit au but : "Il est de ceux qui pensent à leur équipe, non à leurs statistiques. Sa présence change un match. Nous sommes tous les témoins de sa réussite, de son humilité, lui qui n'a jamais oublié d'où il venait. Le foot a besoin de joueurs comme lui. Karim Benzema Ballon d'Or, une évidence."



Une évidence pour J.-M.A. , mais peut-être pas pour de nombreux votants qui devront choisir entre les 30 derniers nommés encore en lice. Pour l'heure, un trio semble légèrement se détacher. Outre Karim Benzema, Lionel Messi et Robert Lewandowski peuvent prétendre au titre.