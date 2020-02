Luka Jovic (Real Madrid) : « la Serbie devrait être fière d’avoir un joueur au Real Madrid »

Au micro de la chaîne YouTube Sport Afternoon, Luka Jovic a évoqué son début de campagne compliqué au sein du Real Madrid, lui qui est arrivé l'été dernier. Le joueur serbe ne compte qu'une réalisation en quatorze rencontres de Liga et est conscient de sa courbe de progression :

Jovic pas content de sa saison au Real Madrid

« Je vais être sincère. Je ne suis pas content de ma saison, du moins jusqu’à maintenant. Premièrement, car je sais que je peux progresser. Des fois sur Youtube je regarde des vidéos de moi l’an dernier et je me demande : "qu’est-ce qui m’arrive ?". Mais on sait que le Real Madrid est un grand club, et que pour les joueurs avec de l’expérience c’est difficile de s’adapter. Et encore plus pour un jeune de 21 ans qui a coûté 60 millions d’euros. La pression est très grande, je me bats sans succès pour l’instant. Mais j’espère que la situation va changer », a confié Jovic, qui a également envoyé un message aux médias serbes après avoir reçu des attaques sur sa vie privée dans la presse locale : « la Serbie devrait être fière d’avoir un joueur au Real Madrid ».