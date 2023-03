Luis Enrique règle ses comptes après son passage à la tête de la Roja

Luis Enrique est remonté. Démis de ses fonctions après l'élimination de l'Espagne contre le Maroc en Coupe du Monde, l'ancien sélectionneur espagnol n'a pas oublié les critiques qu'il a reçu après la déroute contre les Lions de L'Atlas.

"J'aimerais travailler en Premier League"

"Quand vous êtes dans le football professionnel, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Lorsque vous êtes entraîneur, vous devez prendre des décisions et accepter les résultats. En fonction des résultats, vous serez traité différemment, de manière juste ou injuste. Je sais ce que je dois faire et ce que je veux faire", explique -t-il au micro de La Cadena Ser. Alors que son manque d'idée et de plan B lui ont souvent été reproché lors de son mandat, et encore au Qatar, l'ancien entraîneur du Barça ne s'intéresse que très peu à la critique. "Je m'en fiche. Je suis fier de mon passage en tant que sélectionneur, très satisfait de ce que j'ai fait. Bien sûr, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais ces débats ne m'intéressent pas. Ils sont faits par des personnes qui ont un manque total de connaissances et d'informations".

Respecté dans le milieu pour ce qu'il a pu faire en Espagne et surtout du côté du FC Barcelone, Luis Enrique a indiqué le championnat dans lequel il se verrait bien évoluer. "J’aimerais travailler en Premier League. Je regarde plus le championnat anglais que le championnat espagnol. Je regarde les grandes équipes du championnat espagnol. Je n'irais pas dans n'importe quelle équipe, mais dans une équipe capable de faire des choses importantes. Je ne me fais pas d'illusions, pour être honnête, parce qu'il y a tellement de candidats. Mais j'ai de la chance car ma vie personnelle me comble. (…) Ça ne veut pas dire que je ne travaillerai pas en Espagne". Une coïncidence lorsqu'on sait que Manchester City serait intéressé par l'Espagnol encas de départ de Pep Guardiola ?