L’UEFA annonce la fin des buts à l’éxterieur

Ce qui faisait le charme de la Coupe aux Grandes Oreilles va disparaitre. Dans un communiqué publié ce jeudi, l'UEFA vient d'annoncer que "le Comité exécutif de l’UEFA a approuvé aujourd’hui la proposition de supprimer la règle dite des buts inscrits à l’extérieur de toutes ses compétitions de club dès 2021/22".

Une réforme approuvée par Ceferin

En cas d'égalité, deux équipes seront départagées par une prolongation et des tirs au but. L'instance européenne explique que "depuis le milieu des années 70, on observe une nette tendance à la réduction de l'écart entre les victoires à domicile et à l'extérieur (de 61%-19% à 47%-30%) et le nombre de buts par match à domicile et à l'extérieur (de 2,02-0,95 à 1,58-1,15) dans les compétitions masculines".

Une décision beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux alors que le président de l'instance, Aleksander Ceferin, expliquait que "de nombreux entraîneurs, supporters et autres acteurs du football ont mis en doute son équité et ont exprimé leur préférence pour l'abolition de la règle", dans un communiqué.