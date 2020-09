Une semaine faste s'est terminée dimanche pour l'Espérance de Tunis. Vendredi, le club Sang et Or avait vu le TAS rejeter la requête du Wydad Casablanca et confirmer ainsi la victoire en Ligue des Champions 2019. Dimanche, le champion 2020 a remporté la Super Coupe de Tunisie aux dépens du CS Sfaxien, à l'issue de la séance des tirs au but, après une rencontre pauvre en occasions nettes (0-0, 5-4 tab). Mohamed Ali Yaacoubi, Abelraouf Benguit, Taha Yassine Khenissi, Farouk Mimouni et Abdelkader Bedrane ont marqué pour Espérance durant la séance fatidique, alors qu'Hamdou Elhouni échouait sur le poteau. Côté CSS, Achraf Habbasi, Aymen Harzi, Hani Amamo et Mohamed Ali Jouini ont marqué, Abdullah Elhouni Amri et Islam Bakeer manquant le cadre.

Il s’agit du cinquième titre de l’Espérance dans cette compétition honorifique, son deuxième d’affilée après avoir battu le CA Bizertin l’année dernière, confirmant son statut d’équipe la plus titrée dans l'épreuve, qui réunit au cours d'une rencontre les champions de la Ligue 1 et ceux de la Coupe de Tunisie. Le Club Africain et l'Etoile du Sahel suivent avec trois titres chacun. C'est la deuxième défaite pour le CS Sfaxien en autant d'apparitions en Super Coupe. Rappelons enfin que le coup d'envoi de la saison 2020-2021 de la LP1 a été fixé au 24 octobre.