L'OL ouvre les négociations pour racheter la franchise de Megan Rapinoe

L’Olympique Lyonnais informe que des discussions exclusives ont été engagées en vue de l’acquisition du @ReignFC, membre fondateur de la @NWSL.



Le communiqué de presse 👇 :https://t.co/CQaivxgv8I

— Olympique Lyonnais (@OL) November 25, 2019

Il y a un peu moins de deux mois, Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique Lyonnais, affirmait sa volonté de vouloir racheter une franchise de football féminin aux États-Unis. Et cela est en passe de se réaliser puisque ce lundi, l'OL annonce avoir commencé les négociations avec le, franchise évoluant en NWSL (National Women’s Soccer League, ligue nationale de football féminin aux États-Unis), et dans laquelle évolue, championne du monde avec les États-Unis et meilleure joueuse de la compétition. Dans un communiqué, le club rhodanien rapporte que « cet investissement devrait permettre de consolider la place de l’OL en tant qu'acteur majeur du football féminin dans le monde et de poursuivre le développement de la marque OL aux États-Unis. »L'Olympique Lyonnais ajoute que la transaction devrait être finalisée avant le 31 janvier 2020, afin d'être opérationnel pour la saison 2020 qui débute le 9 mars.