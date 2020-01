L'OL communique sur l'état de Martin Terrier

Titulaire face à Toulouse lors de la dernière sortie de l'OL en Ligue 1, Martin Terrier avait dû quitter le terrain sur civière après 26 minutes. Il avait été victime d’un malaise vagal et avait été remplacé par la nouvelle recrue rhodanienne Toko Ekambi. Ce lundi, l'OL a communiqué sur l'état de son joueur. Si le club rhodanien évoque des premiers examens rassurants, il mentionne aussi des tests complémentaires prévus dans les jours à venir.

Des examens complémentaires prévus pour Terrier

« Martin Terrier, victime d’un malaise lors du match OL / Toulouse, a passé des examens rassurants hier soir à l’hôpital Mermoz. L’attaquant international espoir, présent ce matin au Groupama OL Training Center, effectuera, par sécurité, des examens complémentaires et devrait retrouver le reste du groupe dans les jours à venir », écrit ainsi le club rhodanien via un communiqué publié sur son site officiel.