Loïc Perrin prolonge à Saint-Étienne pour la finale de la Coupe de France

Perrin prétend à une place face au PSG

Formé à l'AS Saint-Etienne, le défenseur central et capitaine du club, Loïc Perrin, a pris la décision de prolonger l'aventure avec le club."Ce mardi, Loïc Perrin et l’AS Saint-Étienne ont signé un avenant. L' accord s'inscrit dans le cadre de l'ordonnance du Gouvernement relative à l’adaptation, pour la saison 2019-2020, du régime applicable aux contrats des sportifs et entraîneurs professionnels salariés.. Cette mesure donne en effet la possibilité aux clubs, joueurs et entraîneurs de prolonger leurs relations contractuelles afin de terminer les compétitions de la saison 2019-2020, reportées à cause de la pandémie de Covid-19", peut-on lire sur le communiqué de l'AS Saint-Étienne. Par la suite, le joueur pourra prendre sa retraite, comme il désirait le faire avant l'interruption de la saison de football en raison de la pandémie de coronavirus.