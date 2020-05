Liverpool : Klopp a fait son choix entre Messi et Ronaldo

Le débat agite souvent les observateurs et acteurs du football à travers la planète : qui est le plus fort entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ? Le coach de Liverpool, Jurgen Klopp, a été sondé sur la fameuse question auprès de la chaîne YouTube freekickerz, offrant donc une préférence pour l'un des deux.

Pour Klopp, Ronaldo est le prototype du joueur parfait

« Messi ou CR7 ? Pour moi, Messi, mais je ne pourrai pas admirer Ronaldo plus que je ne le fais déjà. L'explication est la suivante. Nous avons déjà joué contre les deux et les deux sont presque impossibles à défendre. Mais Lionel Messi a des capacités physiques beaucoup plus faibles depuis sa naissance. Si vous pouviez peindre un joueur parfait, il aurait la taille de Cristiano Ronaldo, il pourrait sauter et courir aussi haut ou vite que Ronaldo peut le faire. Et ce qui est ensuite ajouté à cela est son attitude, il est absolument parfait et c'est un professionnel total, ça ne pourrait pas être mieux » , a admis Klopp, visiblement admiratif, avant de parler de la Pulga : « Et de l'autre côté, il y a le petit Messi qui rend tout si simple. Et donc je l'aime peut-être un peu plus en tant que joueur sur le terrain. Mais Cristiano est aussi un joueur absolument incroyable. C'est vraiment difficile donc, mais ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont tous deux laissé leurs empreintes depuis si longtemps » .