Liverpool : James Milner signe à Brighton

James Milner, le très expérimenté milieu de terrain anglais , s'apprête à entamer sa 22e saison en Premier League avec un nouveau défi à Brighton. En fin de contrat à partir du 30 juin, il quitte Anfield après huit saisons passées à Liverpool, le joueur de 37 ans a choisi de rejoindre les Seagulls, où il a signé un contrat d'une saison. Fort de son expérience acquise lors de ses passages à Leeds, Aston Villa, Newcastle et Manchester City, le vétéran anglais apportera toute sa connaissance du jeu à un club qui ne cesse d'impressionner.

Brighton, classé sixième la saison dernière, participera pour la première fois de son histoire à une compétition européenne. Le directeur technique du club, David Weir, s'est exprimé sur l'arrivée de Milner en déclarant :

Avec un total de 619 apparitions en Premier League, Milner occupe actuellement la troisième place du classement des joueurs les plus capés de la compétition, derrière Gareth Barry (652) et Ryan Giggs (632). Son arrivée à Brighton vient ainsi renforcer l'effectif et apporter une présence expérimentée au sein de l'équipe. Les Seagulls espèrent que l'apport de Milner contribuera à leur succès lors de cette nouvelle saison et de leur participation historique à une compétition européenne.

We're pleased to confirm that @JamesMilner will join us on a one-year deal with a year’s option when his Liverpool contract expires on 30 June. 😁



🤝 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️