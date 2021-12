Ligue Europa Conférence : Tottenham-Rennes reporté en raison du Covid

Rennes déjà qualifié pour les huitièmes, Tottenham à la lutte



We can confirm that our UEFA Europa Conference League Group G home fixture against Stade Rennais will not take place tomorrow after a number of positive COVID-19 cases at the Club.

Full statement ⤵️



— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 8, 2021

. Plus tôt dans la journée, on pouvait dénombrer huit joueurs et cinq membres du staff des Spurs touchés. En conférence de presse, Antonio Conte s'était montré particulièrement agacé par la situation : "Je dois normalement parler de football et du prochain match, pas du Covid. On a préparé la rencontre face à Rennes, mais c'est très compliqué. Il y a encore eu des cas à la fin de l'entraînement mercredi, un joueur et un membre du staff... Jeudi, ce sera peut-être moi, un autre joueur ou un autre membre du staff. Pourquoi est-ce que je devrais prendre ce risque ?"Dans un communiqué officiel, Tottenham a donc acté le report du match à une date ultérieure., ont ainsi expliqué les Spurs, ajoutant également que "les discussions se poursuivaient avec l'UEFA" concernant la date de reprogrammation de cette rencontre. Au classement de ce groupe G, Rennes est en tête avec 11 points et assuré de disputer les 8èmes de finales de la compétition. Derrière la formation dirigée par Bruno Genesio, la deuxième place se disputera entre les Spurs et le Vitesse Arnhem, à égalité de points (7). Le NS Mura occupe lui le rang de lanterne rouge avec 3 unités au compteur.