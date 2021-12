Ligue Europa Conférence : Tottenham pourrait faire appel de la décision de l'UEFA

Nous sommes convaincus que lors de cette autre étape, ils prendront une décision normale. Pas une décision en notre faveur, une décision normale", a affirmé l'entraîneur de Tottenham, dans des propos retranscrits par le Guardian. Dans le groupe G de la Ligue Europa Conférence, la formation anglaise se devait de l'emporter face à Rennes afin de se qualifier pour la suite du tournoi. Reste donc à savoir si les Spurs pourront obtenir gain de cause. En attendant, c'est la réception de West Ham, en quarts de finales de la Carabao Cup qui occupera les joueurs d'Antonio Conte, mercredi soir (20h45).

