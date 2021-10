Ligue Europa Conférence : Rennes, renversant et libéré

Décidément, Rennes ne lâchera pas la Ligue Europa Conférence si facilement. Après s'être employé au Roazhon Park contre Tottenham (2-2), le club breton a remis ça ce jeudi pour aller s'imposer sur la pelouse du Vitesse Arnhem (1-2), lors de la 2eme journée. Menés en première période suite à un but de Maximilian Wittek (30eme), les coéquipiers de Serhou Guirassy, qui a égalisé sur penalty (54eme), ont ensuite renversé la situation, grâce à un nouveau but de Kamaldeen Sulemana (70eme), sa quatrième réalisation déjà depuis son arrivée. Derrière, le carton rouge reçu par Loïc Badé (73eme) n'a rien changé et le SRFC est reparti en France avec les trois points.

Genesio savoure la révolte des siens

Un bon résultat obtenu aux Pays-Bas qui a le mérite de valider les bonnes intentions rennaises sur le plan européen. « On peut le dire, c'était un Rennes avec deux visages. La première période, c'était insuffisant. Il n'y avait pas de rythme. (...) On résiste ensuite à 10 contre 11. C'est très positif alors que l'on dit souvent de mon équipe qu'elle manque de caractère. Les gars ont montré le contraire », a reconnu d'ailleurs Bruno Genesio, à l'issue du match, dans des propos recueillis par l'AFP. Entré à la pause à la place de Gaëtan Laborde, Martin Terrier allait même plus loin.

« Cela peut être un match fondateur »

« Ce jeudi soir, on a fait preuve de solidarité à 10 contre 11. Tout le monde s'est arraché. Alfred Gomis fait un super match. Il faut le féliciter. Cela peut être un match fondateur », a pour sa part expliqué l'attaquant de Rennes. Une chose est sûre, c'est qu'avant la double confrontation contre les Slovènes de Mura, les Bretons peuvent logiquement nourrir des ambitions dans cette Ligue Europa Conférence. Le duel contre Tottenham le 12 décembre prochain à Londres promet déjà d'être palpitant. D'autant plus si la première place du groupe G est en jeu ce soir là.