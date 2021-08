Ligue Europa Conférence : La Roma s'en sort, Tottenham chute

es buts à l'extérieur ne comptent plus double, la Roma a su faire le travail grâce à des réalisations de Lorenzo Pellegrini (55ème) et un tir d'Eldor Shomurodov (81ème). L'égalisation d'Andreas Cornelius (64ème) n'aura pas été suffisante pour les locaux. Le match retour de ce barrage se déroulera au Stadio Olimpico jeudi prochain et José Mourinho s'est montré plutôt satisfait par la performance de son groupe, valorisant aussi l'opposition rencontrée. "Ce n'était pas un adversaire de niveau Ligue Europa Conférence, cela ressemblait plus à un match de barrage de la Ligue des Champions. Il y avait de la pression et si quelqu'un pensait que ce serait facile, il se trompait lourdement. Les fans ont également joué leur rôle avec une très bonne ambiance. L'équipe est restée équilibrée et solide, c'est l'important", a-t-il expliqué au micro de Sky Sport Italia.

Tottenham mal embarqué

Valente Santos

Pour la Roma, le résultat est là. Ce jeudi soir en barrage aller de la Ligue Europa Conférence,. Si lAprès s'être imposée face à Manchester City pour l'ouverture de la saison en Premier League (1-0), l'équipe entraînée par Nuno Espírito Santo est tombée. Juste avant la mi-temps, Lucas Silva a inscrit le seul but de la rencontre en faveur des locaux. Consécutivement à un long ballon de, le buteur âgé de 23 ans a trouvé le chemin des filets. En dépit d'une certaine insistance lors du second acte, avec de nombreux tirs mais sans réussite, les Spurs se sont inclinés. Le match retour, programmé le 26 août prochain, devrait être bouillant.