Ligue Europa Conférence : La Roma et Tottenham se qualifient pour la phase de groupes

Kane décisif en faveur de Tottenham

. Victorieuse lors du match aller face à Trabzonspor (1-2), l'équipe dirigée par José Mourinho a connu une soirée tranquille et s'est imposée largement (3-0) grâce à des réalisations de Cristante (20ème), Zaniolo (65ème), et El Shaarawy (85ème). Après sa belle entame en Serie A lors de la première journée et son succès contre la Fiorentina (3-1), la Roma de Mourinho enchaîne donc un troisième succès consécutif toutes compétitions confondues.

Tottenham, de son côté, était face à un petit défi. Surpris la semaine dernière sur la pelouse de Paços de Ferreira (1-0), les joueurs de Nuno Espirito Santo devaient renverser la vapeur afin de s'éviter un été très compliqué. Les Spurs peuvent remercier Harry Kane, auteur d'une belle performance. Titularisé pour la première fois de la saison ce jeudi soir, l'attaquant a inscrit un doublé en faveur de son équipe (9ème, 34ème) avant qu'un but contre son camp de Vitorino Antunes sur un coup-franc de Giovani Lo Celso ne donne plus d'ampleur à la victoire des Spurs (3-0). L'essentiel est là pour Tottenham, qualifié pour la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence. Le tirage au sort du prochain tour aura lieu ce vendredi à 13h30 à Istanbul.