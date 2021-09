Considérée comme une favorite à la victoire finale de la Ligue Europa Conférence, au même titre que Tottenham, l'AS Roma a entamé de la meilleure façon possible sa campagne dans la compétition, ce jeudi soir.

Bien que menée au score par le CSKA Sofia au Stadio Olimpico suite à la réalisation de Graham Carey dès la 10ème minute de jeu, la formation de José Mourinho a démontré sa capacité de réaction par la suite. Dans un premier temps en égalisant par l'intermédiaire de Lorenzo Pellegrini (25ème) puis en prenant l'avantage, grâce à un Stephan El Shaarawy inspiré et auteur de son deuxième but consécutif toutes compétitions confondues (38ème).



Le leader de Serie A n'a pas eu à trop s'employer par la suite. Pellegrini a même inscrit un doublé, peu après l'heure de jeu, consécutivement à une passe décisive délivrée par Riccardo Calafiori (62ème). Gianluca Mancini s'est ajouté à la fête avec le but du 4-1 à la 82ème de même que Tammy Abraham, pour le 5-1 final.

Dans un groupe C qui semble sur le papier à sa portée, avec des oppositions prévues contre le Zorya Luhansk mais également Bodo Glimt, la Roma devra confirmer ses bons débuts le 30 septembre prochain par un déplacement sur la pelouse du Zorya Luhansk, lors de la deuxième journée de la phase de groupes.

Les autres résultats :

Groupe A : Maccabi Tel Aviv - Alashkert, 4-1 ; Helsinki - Linz ASK, 0-2



Groupe B : Flora Tallinn - La Gantoise, 0-1 ; Anorthosis Famagusta - Partizan Belgrade, 0-2



Groupe C : AS Roma - CSKA Sofia, 5-1 ; Bodo/Glimt - Zorya Luhansk, 3-1



Groupe D : Jablonec - FC Cluj, 1-0 ; Randers - AZ Alkmaar, 2-2



Groupe E : Slavia Prague - Union Berlin, 3-1 ; Maccabi Haifa -Feyenoord, 0-0



Groupe F : Slovan Bratislava - FC Copenhague, 1-3 ; Lincoln Red Imps - PAOK Salonique, 0-2



Groupe G : Rennes - Tottenham, 2-2 ; NS Mura - Vitesse Arnhem, 0-2



Groupe H : Kairat Almaty - Omonia Nicosie, 0-0 ; Karabagh - FC Bâle, 0-0