Ligue Europa Conférence (J4) : L'AS Rome cale, Tottenham s'impose pour la première de Conte

AS Rome - Bodø/Glimt : 2-2

Ola Solbakken

Stephan El Shaarawy

Erik Botheim

Roger Ibanez



Tottenham - Vitesse Arnhem : 3-2

Doekhi

Schubert (84ème)

Pour l'AS Rome de José Mourinho, les oppositions face à la surprenante équipe de Bodø/Glimt n'ont rien de simples. Humiliée il y a deux semaines par ce même adversaire (6-1), le club de la capitale italienne est passé près d'une nouvelle défaite, ce jeudi soir pour le match retour. Dans cette quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence, juste avant la pause, la formation norvégienne a ouvert le score grâce à une réalisation d'(45ème). Durant la pause, le Stadio Olimpico a retenu son souffle mais 10 minutes après le retour des vestiaires,a égalisé (54ème) avant que la tendance ne s'inverse suite au deuxième but des visiteurs, œuvre d'(65ème). Alors que le club de la Louve semblait se diriger vers un nouveau revers,a finalement sauvé le point du match nul (85ème). Au classement de ce groupe C, ce score de parité arrange la formation norvégienne qui occupe la première place du classement, avec un point de plus que la Roma et deux d'avance sur Zorya, vainqueur du CSKA Sofia en fin de match (2-0).La première d'Antonio Conte sur le banc des Spurs s'est achevée par un succès. Nommé à la tête de Tottenham mardi, l'ancien entraîneur de l'Inter Milan a été qualifié pour diriger sa nouvelle équipe, ce jeudi soir. Le premier but sous son mandat a été inscrit par Heung-min Son, à la 14ème minute de jeu. Quelques minutes plus tard, c'est l'ancien élément du PSG Lucas Moura qui a su accroître l'avantage des locaux (22ème) avant qu'un but contre son camp de Jacob Rasmussen ne laisse planer l'idée d'une soirée tranquille pour les locaux (28ème). Toutefois, même largement devant, les Spurs ont affiché quelques lacunes sur le plan défensif, symbolisées par les deux buts des visiteurs, par un Rasmussen revanchard (32ème) et Matus Bero (39ème). La rencontre a été particulièrement riche en expulsions car Romero du côté des Spurs (59ème) ; ainsi que(80ème) etchez le Vitesse ont été expulsés. Le match se terminant donc à 10 joueurs contre 9. De quoi laisser des souvenirs à Antonio Conte pour son retour à Londres après son étape à Chelsea.