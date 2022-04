Ligue Europa Conférence : Feyenoord attend l'OM en demi-finales, l'AS Rome balaye Bodo/Glimt

Tammy Abraham

Leicester au finish face au PSV, l'OM se mesurera au Feyenoord Rotterdam



Leicester, Roma, Feyenoord & Marseille have qualified for the semi-finals ✅#UECL

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) April 14, 2022

Ibrahim Traoré pour Prague (1-3). Les demi-finales de la compétition se dérouleront les 28 avril et 5 mai. La finale est prévue le 25 mai prochain au Air Albania Stadium de Tirana.

. Battue deux fois cette saison par Bodo/Glimt, dont une humiliation en poules (6-1) et lors du quart de finale aller (2-1), le club italien a rectifié le tir ce jeudi soir, afin de valider sa place en demi-finales de cette Ligue Europa Conférence (4-0). Nicolò Zaniolo y est allé de son triplé (23ème, 29ème, 49ème), alors queavait ouvert le score de façon précoce, dès la sixième minute. Extatique sur son banc de touche, José Mourinho ne pouvait que savourer, lui qui s'était montré "convaincu" avant la rencontre que son équipe était la "meilleure".. Tombeur du Stade Rennais au tour précédent (2-0, 1-2), le groupe entraîné par Brendan Rodgers a su prendre le meilleur sur le PSV Eindhoven (1-2) qui avait su le tenir en échec sur sa pelouse lors de l'aller (0-0). Trouvé par Mario Götze, Eran Zahavi avait pourtant ouvert le score en faveur de l'équipe hollandaise lors de la 27ème minute. Mené à la pause et très sérieusement bousculé, Leicester a renversé la vapeur en quelques minutes en fin de rencontre. C'est d'abord James Maddison qui a remis les compteurs à égalité (77ème) avant qu'une réalisation décisive de Ricardo Pereira (88ème) n'évite la prolongation et offre du même coup la qualification aux Foxes.L'OM aussi, connaît son futur opposant dans le dernier carré de la nouvelle compétition de l'UEFA.. Troisième de l'Eredivise, le Feyenoord avait été accroché à domicile dans un quart de finale prolifique par le Slavia Prague lors de l'aller (3-3). Ce jeudi soir, un doublé inscrit par Cyriel Dessers ainsi qu'un but de Luis Sinisterra ont permis à leur équipe de se qualifier, répondant par la même occasion à l'ouverture du score, œuvre d'