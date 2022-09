Le premier tour préliminaire de la Ligue des Champions africaine s'est en grande partie terminé ce week-end. Les équipes exemptées (le Wydad Casablanca, tenant du trophée, l'Espérance de Tunis, le Raja Casablanca, Al-Ahly, le TP Mazembe et les Mamelodi Sundowns) connaissent leurs adversaires. La hiérarchie a dans l'ensemble été respectée, plusieurs équipes ayant rattrapé au retour une situation mal engagée, à l'image de l'US Monastirienne devant les Rwandais de l'APR FC, de la JS Kabylie aux dépens des Sénégalais du Casa Sport (3-0 après avoir perdu 1-0 à l'aller dans les deux cas) ou encore de l'AS Vita Club, qui a su surmonter une défaite au Botswana.

La sensation Kadiogo

Les Ghanéens d'Asante Kotoko ont en revanche été terrassés chez eux par les Burkinabè du RC Kadiogo, vainqueurs aux tirs au but après une égalité parfaite (1-1) sur l'ensemble des deux manches, chacune des deux équipes s'étant inclinée chez elle par la plus petite des marges. Les Tanzaniens de Young Africans et de Simba, les Ivoiriens de l'ASEC Mimosas, qui ont sorti les Béninois de Coton Sport FC, les Sud-Africains de Cape Town City, qui ont écarté les Congolais de l'AS Otoho d'Oyo, ainsi que les Angolais du Petro de Luanda se sont également qualifiés.

Les affiches du second tour :

Rivers United (NGA) – Wydad Casablanca (MAR)

Plateau United (NGA) – Espérance Tunis (TUN)

ASN Nigelec (NIG) – Raja Casablanca (MAR)

US Monastir (TUN) – Al-Ahly (EGY)

Vipers SC (OUG) – TP Mazembe (RDC)

ASEC Mimosas (CIV) – Horoya AC (GUI)

ASKO de Kara (TOG) – JS Kabylie (ALG)

Young Africans (TAN) – Al-Hilal (SOU)

Al-Merreikh (SOU) – Al-Ahli Tripoli (LBY)

Cape Town City (AFS) – Petro Atletico (AGO)

Primeiro de Agosto (AGO) – Simba SC (TAN)

Royal Leopards (ESW) – Coton Sport (CAM)

Rail Club de Kadiogo (BFA) – AS Vita Club (RDC)

Volcan Moroni (COM) ou La Passe (SEY) – Mamelodi Sundowns (AFS)

CD Mongomo (GEQ) ou Djoliba AC (MLI) – CR Belouizdad (ALG)

Flambeau du Centre (BUR) – Elect Sport (TCH) ou Zamalek (EGY)