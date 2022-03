Ligue des Champions (F) : L'OL rejoint le PSG en demi-finales

Une domination totale pour l'OL, avant le léger espoir de la Juve



🔥 𝐋𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟' 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐫𝐧𝐢𝐞𝐫 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐞́ 🔥

Menées par la Juventus suite au premier round, nos Lyonnaises ont inversé la tendance dans ce match retour et valident ainsi leur ticket pour les demi-finales de l’@UWCL ! 👊🔴🔵



3-1 (4-3) #OLJuve #UWCL pic.twitter.com/XCwhqK2tyv



— OL Féminin (@OLfeminin) March 31, 2022

. Les Lyonnaises savaient qu'elles devaient renverser la Juventus Turin, ce jeudi soir sur la pelouse du Groupama Stadium, après la défaite surprise subie lors du quart de finale aller, en Italie (2-1). Très rapidement, les joueuses de Sonia Bompastor ont affiché des intentions très offensives, avec une intensité notable, symbolisée par le tir à ras de terre de Macario bien détourné par Peyraud-Magnin (4ème). Si les débats se sont ensuite équilibrés au quart d'heure de jeu, Lyon a su faire la différence dans un intervalle de 3 minutes.Dans un premier temps, Ada Hegerberg a placé une tête victorieuse dans les filets pour ouvrir le score (33ème) ; avant que Melvine Malard, de nouveau de la tête, ne convertisse le centre parfait d'Horan pour le 2 à 0 (35ème).Alors qu'on pouvait s'attendre à une réaction forte de la Juventus, le scénario n'a pas évolué lors des premières minutes du second acte. Lyon a continué sa pression, parvenant à rendre les opposantes totalement impuissantes. Cependant, en raison d'un certain manque de justesses dans les derniers mètres, l'OL a dû patienter avant de faire la différence.L'attente a été récompensée à la 73ème minute, de très belle manière. Consécutivement à un une-deux avec Horan, Cascarino a trouvé Macario dans la surface de réparation. Positionnée dos au but, l'Américaine s'est jouée de Gama via un contrôle orienté avant de marquer d'un tir imparable pour le 3-0 en faveur de l'OL. En fin de rencontre, la réduction de l'écart grâce à Staskova (86ème) a su faire renaître l'espoir du côté de la Juve, alors à un but de la prolongation, mais le délai s'est avéré trop juste, au grand bonheur de Lyon. Eliminées l'an passé en quarts de la C1 par les Parisiennes,