Ligue des Champions (F) : La nouvelle date de OL-PSG est connue

C'est désormais officiel. Le quart de finale retour de Ligue des Champions féminine entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain a une nouvelle date. Ce mercredi, l'UEFA a annoncé que ce duel aura lieu le dimanche 18 avril prochain. Dans un premier temps, il avait été programmé ce mercredi soir. Mais en raison de nombreux cas positifs au coronavirus dans les rangs rhodaniens, il avait donc été reporté, à la demande du clan lyonnais. Pour rappel, le quart de finale aller, qui a eu lieu mercredi dernier du côté du Parc des Princes, a été remporté, sur la plus petite des marques, par l'Olympique Lyonnais (0-1). L'unique but de cette rencontre a été inscrit sur penalty, à la 86eme minute de jeu, par la défenseure française Wendie Renard (30 ans). Grâce à ce succès, l'OL est bien parti pour disputer une nouvelle demi-finale de Ligue des Champions, pour la sixième année consécutive.

Le PSG et l'OL continuent de se suivre au classement

Ne reste plus qu'à mettre un point final à ce duel, du côté du Groupama Stadium. Pour ce qui est du championnat, le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais continuent de mener un train d'enfer, même si c'est toujours le club de la Capitale qui devance son grand rival, au classement, avec 46 points contre 45. Le week-end dernier, les deux formations évoluaient à l'extérieur, pour le même résultat (0-3), du côté de Montpellier pour les Parisiennes et à Dijon, pour les Lyonnaises. Concernant la suite du programme, ce dimanche à 13h00, le Paris Saint-Germain reçoit Soyaux, dans le cadre de la 18eme journée du championnat de France. Quant à l'Olympique Lyonnais, ce dimanche à 13h00 et également dans le cadre de la 18eme journée de D1, un déplacement était prévu sur la pelouse de Guingamp, mais le coronavirus en a donc également décidé autrement.