Ligue des champions de la CAF : Al-Ahly pour un doublé ?

Vainqueur l’an dernier de la Ligue des champions de la CAF pour la neuvième fois de son histoire à l’issue d’une finale 100% égyptienne, un derby du Caire face au Zamalek, Al-Ahly a bien l’intention de conserver son titre. Les Diables Rouges vont évoluer dans le groupe A aux côtés des Congolais de l’AS Vita, des Tanzaniens de Simba et des Soudanais d’Al-Merrikh, face à qui ils vont débuter cette phase de poules mardi.



Soit cinq jours après avoir décroché la médaille de bronze de la Coupe du monde des clubs, notamment grâce à un Mohamed El-Shennawy décisif dans ses cages lors de la séance de tirs au but face aux Brésiliens de Palmeiras (0-0, 3 t.a.b. à 2). "Nous devons reproduire ce genre de performance la semaine prochaine en Ligue des champions de la CAF et oublier ce que nous avons fait durant cette Coupe du monde des clubs", a ensuite déclaré leur entraîneur Pitso Mosimane, qui avait aussi apprécié la prestation de ses hommes en demi-finales, malgré la défaite face au futur vainqueur munichois (0-2).

Le match du Wydad reporté



Favori à sa propre succession, le club cairote devra encore se méfier de ses voisins du Zamalek, qui vont ouvrir le bal vendredi soir face au Mouloudia d’Alger, dans un groupe D dit "de la mort" où l’Espérance de Tunis, vainqueur des éditions 2018 et 2019, recevra le lendemain le Teungueth FC, tombeur du Raja Casablanca et premier club sénégalais qualifié pour la phase de poules depuis 2004. L’autre match d’ouverture mettra aux prises au même moment Simba et l’AS Vita.



Eliminés en demi-finales par Al-Alhy l’an dernier, le Wydad Casablanca, opposé dans le groupe C à Horoya (Guinée), Petro de Luanda (Angola) et aux Kaizer Chiefs, ne pourra recevoir comme prévu les Sud-Africains samedi. Car les autorités marocaines ont refusé de leur délivrer des visas pour des raisons sanitaires. La rencontre a donc dû être reportée.



Quintuple vainqueur de la compétition, la dernière fois en 2015, le TP Mazembe (Groupe B) est la quatrième et dernière tête de série. Alors que l’autre match du groupe verra les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns affronter les Soudanais d’Al-Hilal, les Congolais débuteront eux cette phase de poule samedi contre les Algériens de Belouizdad, entraînés par le Français Franck Dumas, qui assure n’avoir "peur de personne".