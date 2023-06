Ligue 2 : Annecy refuse sa relégation et réclame la saison prochaine à 21 clubs

Après la décision de la commission de la LFP de sanctionner Bordeaux par une défaite, assurant ainsi le maintien de Rodez, Annecy se sentait injustement lésé. Ce constat a engendré les attaques du club envers Rodez et le communiqué qui a totalement relancé l’affaire qui secoue la Ligue 2 depuis de nombreux jours. À cette occasion, le président du club a affirmé sa position :

Je n'ai rien contre Rodez. Je lui souhaite de repartir en Ligue 2. Ce n'est pas le débat. À Bordeaux, il y a eu des manquements de sécurité, l'intrusion d'un spectateur. C'est incontestable, c'est sanctionné. Très bien. Tout le monde est unanime là-dessus. Mais le match est arrêté au bout de 23 minutes, Rodez le gagne sur tapis vert, là ça nous pose un problème ! Alors du coup, on regarde précisément ce qu'il s'est passé pendant ce match. Pas sur l'intrusion du spectateur, mais les conditions dans lesquelles et pour lesquelles il est arrêté. Ce sont deux temps différents. Nous parlons du temps intermédiaire. Et là, tout le monde a vu les images. Elles sont assez parlantes. Ces images ont choqué. Il y a ensuite un président et un entraîneur qui font un faux témoignage pour dire que le joueur est parti avec le Samu à l'hôpital alors qu'on apprend le lendemain qu'il est resté au stade... C'est une succession de cafouillages qui fait que c'est faux sur faux sur faux. Ça crée la suspicion. On va démontrer la supercherie.

La solution principale trouvée par le club et exprimée dans le communiqué était de maintenir les deux équipes dans le championnat, une idée toujours défendue par Faraglia :

“L'idée, on l'a reprise. D'autres l'ont lancée avant nous. Notre seul objectif est de repartir en Ligue 2 la saison prochaine. Nous prônons une Ligue 2 à 21 clubs, comme de plus en plus de monde le suggère au nom de l'équité sportive. Nos prises de position sont très déterminées et nous avons un réel soutien de la communauté du football. Annecy ne peut pas être la victime collatérale des manquements de Bordeaux et encore moins victime d'un résultat sportif sur tapis vert. S'il y a une victime, il faut aller chercher le coupable du préjudice. Quand ils voient les images de Bordeaux - Rodez, nos actionnaires ne comprennent pas comment on pourrait retourner en National. C'est impensable.” Avant d’ajouter, “Nous nous mettons dans une posture où on veut tout faire pour être en Ligue 2 la saison prochaine. Notre cause est juste, elle est légitime. Et on voit bien que tout le monde est emmerdé avec cette situation. À la sortie, l'équité sportive doit gagner. Annecy ne doit pas subir une injustice. Si tout le monde est en phase avec cela, ils vont trouver une solution pour qu'Annecy reparte en Ligue 2.”