Le FC Metz n’avait plus l’habitude d’un été sans prendre l’ascenseur… Après s’être sauvés sur le fil la saison passée malgré sa 14ème place finale, les coéquipiers de Yann Jouffre vont tenter de se maintenir un peu plus tôt. Pour cela, les Grenats pourront compter sur un effectif peu remanié. Mais dur de les imaginer réaliser une entame de saison aussi bonne qu’il y a un an avec des joutes face à Bordeaux, Monaco et Paris lors des cinq premières journées. D’autant plus qu’Ismaïla Sarr, qui avait offert beaucoup de points la saison dernière, est parti à Rennes contre un énorme chèque (17 M€ hors bonus, et une clause de 10 % à la revente).

Bernard Serin, le président messin, et son entourage vont devoir œuvrer pour lui trouver un remplaçant de qualité. « Il nous faut encore un milieu de terrain et un attaquant polyvalent, capable de jouer dans l’axe, avec l’expérience de la L1, a-t-il confié ce jeudi dans Le Républicain Lorrain. Seul Nolan Roux a cette expérience aujourd’hui. » Une quête indispensable alors que la défense, elle, n’a pas bougé. Une défense qui avait souvent pris l’eau la saison passée (voir plus bas)…

Arrivées : Q.Beunardeau (AFC Tubize/BEL), R.Cabral (PSG B), A.Jallow (Génération Foot/SEN), M.Niakhaté (Valenciennes), I.Niane (Génération Foot/SEN), G.Poblete (CA Colon/ARG), N.Roux (Saint-Etienne)

Départs : C.Diabaté (Osmanlispor/TUR, retour de prêt), M.Erding (Hanovre/ALL, retour de prêt), J.Ikaunieks (FK Liepaja/LET, prêt), M.Kaboré (Seraing/BEL, prêt), A.Larriere (Avranches, prêt), G.Mandjeck (Sparta Prague/RTC), G.Milan (Veracrux/MEX), D.Oberhauser (Platanias/GRE), H.Saki (Auxerre, prêt), I.Sarr (Rennes), F.Signorino (fin de contrat)

17 - Comme le nombre de millions d’euros (au minimum) récupérés par le FC Metz pour Ismaïla Sarr. Révélation des Grenats la saison passée, le jeune ailier sénégalais a filé mercredi à Rennes. Le FC Barcelone, qui a failli le recruter sur le fil, Leipzig, le Borussia Dortmund, Marseille, Monaco et Lille étaient pourtant sur l’international de 19 ans. Virevoltant balle au pied et grand artisan du maintien messin avec Cheick Diabaté, Sarr va désormais tenter de franchir un palier du côté de Rennes où Christian Gourcuff tentera d’en faire un « nouveau » Ousmane Dembélé.

Philippe Hinschberger et sa défense​

Le coach du FC Metz a réussi sa mission : faire monter le club lorrain en L1 puis lui permettre de se maintenir la saison passée. Un petit exploit compte tenu de la réputation d’abonné à l’ascenseur du FC Metz ces dernières années. Pourtant, cet enfant du club n’a pas été très loin de la sortie à l’issue de la saison avant de finalement prolonger pour une année de plus (plus une en option). La faute à des partitions souvent très moyennes de son équipe.



Le beau jeu a rarement été rendez-vous depuis son arrivée sur le banc. Et les grosses déculottés ont été légion la saison passée avec en point d’orgue un 12-0 cumulé face à l’AS Monaco. Pire défense du dernier exercice (72 buts encaissés), Metz s’est sauvé grâce à des succès précieux à domicile et a finalement terminé 14ème avec -33 de différence de buts !

Raillé sur les réseaux sociaux, Nolan Roux va tenter de se relancer du côté de Metz où il vient de s’engager pour trois ans. Contrairement à Saint-Etienne, où il a compilé en deux saisons 16 buts en 77 matchs, l’attaquant de 29 ans est, pour le moment, l’option offensive n°1. L’ancien Brestois aura la lourde tâche de remplacer Cheick Diabaté, qui n’a pas été libéré par Osmanlispor, comme l’espéraient les dirigeants messins.

Après Papiss Cissé, Sadio Mané, Diafra Sakho et donc Ismaïla Sarr, un autre grand espoir du football sénégalais a quitté son pays natal et Génération Foot pour rejoindre le FC Metz : Ibrahima Niane. Capable de jouer sur le côté mais aussi dans l’axe, ce buteur de 18 ans est déjà un pilier de la sélection U20. « C’est un joueur complet, capable de jouer dos au but comme remiseur et fixateur, a confié Olivier Perrin, son ancien coach à Génération Foot, au Républicain Lorrain. Il est tout aussi à l’aise dans la profondeur grâce à un bon sens du jeu et un excellent timing dans ses appels. Il veut et il a besoin de marquer. C’est une véritable obsession chez lui ! ».

« L’objectif est évidemment le maintien. Je sais que les supporters ont envie d'entendre un discours plus ambitieux, mais il ne faut pas s'emballer. » Milan Bisevac dans Le Républicain Lorrain.