Mal partie dans les play-offs de LP1, l'Etoile du Sahel vit des heures agitées. La défaite subie le week-end dernier à Monastir (2-0) a précipité la formation étoilée dans la crise. Dimanche, l'entraîneur de la formation soussienne, Moez Gazzah, avait présenté sa démission. Lundi, des supporters mécontents ont fait irruption à l'entraînement et provoqué l'arrêt de la séance.



Une situation insurrectionnelle qui a poussé le très contesté président, Maher Karoui, à rendre son tablier lui aussi, en même temps que tous les membres du comité directeur. Pour ne rien arranger, l'entraîneur pressenti, l'ex-défenseur maison Seïf Ghezal, aurait décliné la proposition de son club formateur. Alors que se profilent des chocs très attendus, jeudi face au Club Africain et dimanche contre l'Espérance de Tunis, l'Etoile, actuelle 5e des play-offs, ne se sort pas de cette zone de turbulences sportives et extra-sportives.