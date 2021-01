Les tops du football européen en 2020

Le Bayern et Lewandowski trop forts, Haaland en mode machine



L’Allemagne a été le meilleur élève sur le rectangle vert. Son porte-drapeau, le Bayern Munich, a remporté pour la huitième fois de suite la Bundesliga avant de faire trembler les équipes du continent en Ligue des Champions. De la première journée à la finale gagnée (1-0) contre le PSG, le club bavarois a enchainé onze victoires de suite. Surtout, il a infligé une correction historique (8-2) au FC Barcelone lors du Final 8 à Lisbonne pour rallier le dernier carré. Son meilleur buteur, Robert Lewandowski, a terrorisé la quasi-totalité des défenses qu’il a croisées. Il termine l’année avec 45 buts en 40 matches disputés et aurait très certainement remporté le Ballon d’or si l’édition 2020 avait été maintenue par France Football. Il a dû se contenter du trophée The Best décerné par la FIFA. Autre buteur en forme étincelante sur l’année écoulée, Erling Braut Haaland. Pour sa première année dans un championnat majeur, le Norvégien est rapidement devenu un joueur incontournable du Borussia Dortmund. A son compteur, 33 réalisations et une soif de buts exceptionnelle.

Ronaldo, l'Atalanta et Immobile affolent l’Italie, Liverpool et le Real champions



Il y a également eu beaucoup de spectacle en Italie sur la première année de la décennie entamée. Ciro Immobile a marqué la saison 2019-2020 de son empreinte, en terminant meilleur buteur de Serie A avec 36 réalisations, dont 19 en 2020. L’Italien continue de faire trembler les filets cette saison (déjà 9 buts en Serie A) mais il est dominé par Cristiano Ronaldo dans les statistiques. L’attaquant de la Juventus, après avoir bouclé une série de onze matches de Serie A consécutifs en marquant au moins un but entre fin 2019 et début 2020, est à la tête du classement des buteurs du championnat. Il cumule 12 réalisations et prouve qu’il est toujours aussi bon et régulier à 35 ans. Enfin, l’année stratosphérique de l’Atalanta Bergame est à souligner. Emmenée par ses tops buteurs Josip Ilicic, Luis Muriel et Duvan Zapata, la machine à buts de Lombardie était à deux doigts d’éliminer le PSG en quart de finale de la Ligue des Champions. Cependant, elle a marqué le pas cette saison.

Outre-Manche, l’année 2020 a permis à Liverpool de mettre un terme à sa malédiction anglaise. Les Reds ont remporté leur premier titre de champion d’Angleterre depuis 30 ans. Enfin, de l’autre côté des Pyrénées, le Real Madrid a profité de l’après-confinement pour s’adjuger le titre de champion d’Espagne alors que le FC Séville a rappelé ô combien il excelle en Ligue Europa, avec un sixième sacre en 15 ans.