Les supporters du MC Oran réclament le départ des dirigeants

Grosse démonstration de force des supporters du MC Oran, ce jeudi dans les rues de la ville. Ces fans, lassés de la gestion qu'ils jugent chaotique de leur club, réclament notamment le départ de cinq de ses actionnaires, et sa reprise en main par une société étatique. Visé en particulier, le président Tayeb Mehiaoui, de retour à la barre après un premier passage en 2010, avait annoncé plus tôt dans la semaine l'arrivée sur le banc du Français Bernard Casoni, parti fâché l'an dernier du MC Alger. En quête d'un titre depuis 1996 et une victoire en Coupe d'Algérie, le MCO s'enfonce plutôt dans la crise.