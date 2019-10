Les nommés pour les Globe Soccer Awards dévoilés

Dans l’ombre des The Best Fifa Football Awards et du Ballon d’or de France Football, l’association des agents de joueur (EFAA) et l’association des clubs européens (la fameuse ECA, qui pousse pour une réforme de la Ligue des champions) organisent les Globe Soccer Awards depuis 2010. Les nommés pour les différentes catégories ont été dévoilés ce mercredi.

Pour le titre de meilleur joueur de l’année, Alisson Becker, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Salah, Sadio Mané et Virgil van Dijk sont les 7 stars du football en course. Il y a donc des absents ! Kylian Mbappé, pourtant 6e de The Best fin septembre, mais aussi Frenkie de Jong, Eden Hazard, Matthijs de Ligt et Harry Kane, tous dans le top 10 de The Best, ne sont pas nommés. Le prodige français l’était l’an dernier aux côtés d’Antoine Griezmann. A noter que "CR7" reste sur trois sacres.

The nominees for ' Globe Soccer Award are: Alisson Becker, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Salah, Sadio Mané and Virgil van Dijk



Who do you think will lift the award ?⁣⁣#globesoccer

⁣⁣⁣ pic.twitter.com/zuAKU1EWs6 — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) October 30, 2019

Un award pour la révélation de l’année est lancé cette année, avec Jadon Sancho, Erling Haland, Ansu Fati, Kai Havertz et Joao Felix en tant que possibles vainqueurs. Chez les entraîneurs, Djamel Belmadi, Jürgen Klopp, Massimiliano Allegri, Erik ten Hag et Fernando Santos sont en lice, alors que Didier Deschamps était le lauréat en 2018. Jorge Mendes remet en jeu son titre de meilleur agent de joueurs (contre Mino Raiola notamment) et Eric Abidal est cité pour la distinction de meilleur directeur sportif.

Ces Globe Soccer Awards ont réservé une petite surprise qui fera grandement plaisir à Jean-Michel Aulas, car l'OL féminin est nommé pour le titre de meilleur club de l’année aux côtés de l’Ajax et du champion d’Europe Liverpool. Amandine Henry fait logiquement partie des 7 candidates pour le titre de meilleure joueuse. La cérémonie se déroulera le 29 décembre à Dubaï.