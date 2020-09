Les Kaizer Chiefs virent leur entraîneur

Ernst Middendorp paye son échec au prix fort. Quelques jours après avoir vu le titre leur échapper lors de la dernière journée du championnat, les Kaizer Chiefs ont annoncé le limogeage de leur entraîneur. En poste depuis décembre 2018 (photo), le technicien allemand se voit reprocher d'avoir laissé filer un sacre au profit des Mamelodi Sundowns, mais pas seulement. "Nous avons examiné de nombreux aspects liés à l'équipe, y compris sa façon de jouer, ses performances et les résultats avant de prendre une décision, indique le club de Soweto dans un communiqué. Nous avons vraiment cru et espéré que notre cinquantième anniversaire serait meilleur, et cela semblait en effet prometteur.

La décision prise participe d'une stratégie destinée à voir l'équipe remporter à nouveau des trophées et à rendre nos supporters heureux car ils méritent mieux." Club le plus titré d'Afrique du Sud, les Kaizer Chiefs n'ont plus été champions depuis 2015. Le successeur d'Ernst Middendorp sur leur banc doit être nommé d'ici la fin du mois de septembre.