Les grands derbys du monde : Flamengo - Fluminense

Le derby mythique de Rio de Janeiro a vu sa genèse en 1911 avec l’apparition d’une section football au Flamengo – qui était un club d’aviron, à la base - créée par des joueurs de Fluminense en conflit avec leurs dirigeants. Depuis, « Fla – Flu », l’appellation trouvée par le grand journaliste Marco Filho, est sans conteste LE grand duel de la ville - bien plus qu’avec Botafogo ou Vasco de Gama, les deux autres représentants de la cité du carnaval.



La première rencontre a lieu le 7 juillet 1912 et se conclut par un nul 3-3. Fluminense est né grâce à Oscar Cox, d’origine britannique, dans le quartier anciennement aristocrate de Laranjeiras et désormais résidentiel (au pied du Corcovado), le club a donc été historiquement soutenu par les plus riches face au Flamengo plus massivement supporté par le peuple.







A partir de 1950, les deux rivaux vont se partager le fameux Maracana (ainsi qu’avec Botafogo et Vasco de Gama), construit pour la Coupe du Monde. En 1963, la finale du championnat Carioca accueille 194 603 spectateurs, record pour un match entre clubs et à exactement 5 251 personnes de la finale du Mondial 50 entre le Brésil et l’Uruguay, le record absolu (199 854). Un des matchs les plus marquants reste celui de 1995, quand Fluminense remporte le championnat Carioca à la dernière journée en l’emportant 3-2, laissant le Flamengo un point derrière alors que le club fêtait son centenaire.



A travers les années, les stars des deux formations ont bien sûr marqué ces matchs de leur empreinte, comme Zico au Flamengo (plus de 500 buts sur toute sa carrière). Il n’est pas non plus incompatible de jouer dans les deux équipes : après avoir construit sa légende à Vasco de Gama, Romario est passé trois fois au Flamengo puis deux fois à Fluminense. Ronaldinho, lui, a joué au Flamengo en 2011-2012 avant de finir sa carrière à « Flu » en 2015 pour… neuf matchs.



Bilan : 155 victoires du Flamengo – 138 nuls – 132 victoires de Fluminense