Les grands derbys du monde : Corinthians - Palmeiras

En 1914, quatre ans après la naissance des Corinthians, des joueurs du club créent Palestra Italia afin de regrouper les joueurs italiens à Sao Paulo. Si le nom de Palmeiras n'apparaît finalement qu'en 1942, la première confrontation a lieu en 1917. D'après le Daily Mail, il s'agit du deuxième plus grand derby non-européen derrière Boca - River . Quoi qu'il en soit, il y a donc match avecLes duels Corinthians - Palmeiras ont déjà décidé du sort du championnat de l'état (Paulista), de la région (Rio - Sao Paulo) et du pays (Brasileiro), mais aussi d'un quart et d'une demi-finale de Copa Libertadores (4-3 puis 3-2 en 2000, qualification de Palmeiras aux tirs au but). Aucune rivalité brésilienne n'a été impliquée dans autant de matchs décisifs dans des compétitions différentes, et le bilan est désormais d'une incroyable égalité parfaite (voir plus bas). Un des affrontements les plus marquants est celui de 1993, en finale du Championnat Paulista, avec la victoire 4-0 du Palmeiras de Roberto Carlos, César Sampaio, Zinho ou encore Edmundo, devant plus de 100 000 spectateurs au Morumbi.Au fur et à mesure des années, Cafu est aussi passé à Palmeiras, mais c'est Ademir qui reste comme la plus grande figure du club (plus grand nombre de matchs joués, troisième meilleur buteur) et qui a donc copieusement marqué les derbys de 1961 à 1977. Les Corinthians ne sont pas en reste avec Dida et Gilmar chez les gardiens, Socrates ou Willian chez les milieux, et surtout Carlos Tévez et un certain Ronaldo chez les attaquants. Le champion du monde 2002 y a terminé sa carrière, inscrivant notamment un doublé face à Palmeiras en 2009.127 victoires des Corinthians - 109 nuls - 127 victoires de Palmeiras