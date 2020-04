Les grands derbys du monde : Al Ahly - Zamalek

Si l'Egypte est connue pour son héritage millénaire, sa société contemporaine est marquée par un événement sportif : le derby du Caire. Al Ahly - Zamalek est un match qui déchaine les passions au pays des Pharaons. Ces deux formations servent de repères à la population. Chaque rencontre est suivie par plus de 50 millions de téléspectateurs. Pour éviter des débordements et assurer un déroulement juste à ces matchs, des arbitres étrangers sont souvent sollicités et les matchs parfois délocalisés ou joués à huis clos depuis le massacre de Port-Saïd en 2012. Depuis 1917, ce match de football rythme la vie égyptienne. Cette année-là, Al Ahly a remporté le premier derby. Aujourd'hui encore, les Diables rouges mènent la danse avec plus d'une centaine de victoires. Une suprématie locale presque logique pour une formation nommée équipe africaine du XXeme siècle et son incroyable palmarès : 41 titres nationaux, 36 victoires en Coupe d'Egypte et 8 sacres en Ligue des Champions. Le Zamalek peut espérer rivaliser sur la scène continentale avec cinq LDC mais ses onze petits sacres dans le championnat égyptien font pâle figure. Vaillants, les chevaliers blancs n'ont pas encore réussi à renverser l'ordre établi malgré une montée en puissance au XXIe siècle.

Une rivalité qui prend racine durant la colonisation

Le contexte à l'époque de la création des deux clubs permet de mieux comprendre la rivalité qui les anime. Ce match déchaîne les passions car il illustre la situation politique lors de la colonisation britannique. Al Ahly a été fondé en 1907 dans une démarche nationaliste. Quatre ans plus tard, Kasr-Al-Nil, futur Zamalek, voyait le jour en regroupant l'élite coloniale du pays. Très vite, ce match de football sur le terrain devenait un duel entre deux faces de l'Egypte. Al Ahly représente les classes populaires face au Zamalek et aux héritiers aisés de la colonisation. Même le penchant des classes politiques pour le plus ancien des deux clubs n'a pas permis d'effacer ce rapport de force.

Les deux clubs ont joué un rôle important pendant la révolution de 2011

Dans un pays qui a connu plusieurs crises politiques, ces deux clubs ont des airs d'institutions. Pour le meilleur et pour le pire. Cet affrontement a longtemps provoqué un déferlement de violence dans les rues du Caire. En 1971-1972, l'ensemble du championnat égyptien a été annulé après des combats rangés qui ont fait de ce match un des plus violents au monde. Mais lors du printemps arabe, Ahlawis et Zamalkawis ont su faire la paix pour participer à la révolution égyptienne et faire chuter Hosni Moubarak. L'expérience des groupes ultras a notamment permis aux manifestants de résister aux assauts policiers et continuer à occuper la place Tahrir. Avec ces actes qui dépassent largement le cadre sportif, les supporters d'Al Ahly et du Zamalek ont écrit une page de l'histoire de leur pays.