Les finales de Coupe du Monde : Mieux vaut devenir Ballon d'Or que le détenir...

En 2018,est devenu le deuxième vice-champion du monde à inscrire son nom au palmarès du Ballon d'Or l'année de sa finale perdue. Le premier se nommait, Tchécoslovaque battu par le Brésil en 1962 (3-1). Le Ballon d'Or ne récompensait alors que les joueurs européens, ce qui a duré jusqu'en 1994. Plus logique, six autres ont obtenu la récompense individuelle suprême après un titre mondial :en 1966,en 1982,en 1990,en 1998,en 2002 eten 2006. Quatre de ces six joueurs ont marqué en finale : Masopust, Paolo Rossi, « Zizou » et Ronaldo (un doublé pour ces deux derniers).C'est une malédiction, qui se confirmera d'ailleurs dans le dernier paragraphe : jamais un Ballon d'Or n'a gagné une finale de Coupe du Monde.a été le premier à tenter sa chance, battu avec l'Italie en 1970 par le Brésil (4-1), mais il n'est entré qu'à six minutes de la fin - le score était de 3-1. En 1982,est le capitaine vaincu de l'Allemagne face à l'Italie (3-1). En 1994,manque le tir au but qui entérine la chute de l'Italie contre le Brésil (0-0 a.p., tab : 3-2). Enfin, en 1998,sort d'un très gros malaise et passe à travers sa finale devant l'équipe de France (3-0).Un seul joueur a réussi à disputer une finale de Coupe du Monde en tant que Ballon d'Or et à le conserver ensuite :, en 1974. Le « Hollandais volant » n'a donc pas échappé à la règle de la défaite, 2-1 face à l'Allemagne. Après avoir obtenu le penalty de l'ouverture du score rapide de Johan Neeskens, dès la deuxième minute du jeu, la légende néerlandaise est un peu sortie du match après un Mondial pourtant enchanteur.