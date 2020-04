Les finales de Coupe du monde : Geoff Hurst et le but fantôme

"J’ai toujours pensé qu’il était rentré"

C’est un record qui pourrait tenir encore longtemps. Héros de l’unique sacre anglais en Coupe du monde, en 1966, Geoff Hurst est toujours le seul joueur à avoir réussi à inscrire trois buts en finale. Les Brésiliens Pelé et Vava, ainsi que Zinedine Zidane, comptent aussi trois réalisations en finale d’un Mondial, mais sur deux éditions. Rien ne prédestinait pourtant celui qu’il faut appeler "Sir" Geoff Hurst à accomplir pareil exploit.Sélectionné pour la première fois avec les Three Lions en février de cette même année 1966 par Alf Ramsey, il n’en avait pas d’ailleurs été le dernier surpris. "Deux ans auparavant, j’étais un milieu de terrain en difficulté à West Ham, où je peinais à jouer. Les supporters m’écrivaient pour me demander de leur obtenir un autographe de Bobby Moore", se rappelait-il, dans le livre GOAL!. Il a longtemps hésité entre le football et le cricket, auquel il a même joué parallèlement jusqu’en 1964. Avant de se révéler quand il a été repositionné attaquant.Et s’il est retenu dans le groupe anglais pour disputer cette Coupe du monde à domicile après avoir empilé les buts avec les Hammers, c’est dans un rôle de doublure qu’il allait entamer la compétition, à une époque où les remplacements en cours de match n’étaient pas encore autorisés. "Je me rappelle juste que j’étais content d’être là. Je ne méritais pas de débuter parce que je n’avais pas trop bien joué les matchs précédents." Son destin va être bouleversé avec la blessure du prolifique Jimmy Greaves, meilleur réalisateur de l’histoire de l’élite anglaise.

"Jimmy s’était blessé face à la France. Ce n’était pas seulement un joueur de classe mondiale, c’était le joueur d’une génération. J’ai eu de la chance. Et c’est comme ça que j’ai débuté la Coupe du monde, par un quart de finale contre l’Argentine", rappelle-t-il également. D’une tête décroisée aux six-mètres, il inscrivait le seul but du match face à l’Albiceleste (1-0), avant de laisser son capitaine en club et en sélection, l’iconique Bobby Charlton, qualifier les Anglais pour la finale grâce à un doublé face au Portugal d’Eusebio (2-1).



Et c’est donc avec son en triplé à Wembley lors de la finale contre la RFA (4-2, a.p.) que Geoff Hurst allait rentrer dans la légende. Après avoir égalisé de la tête (1-1, 18e), il était à l’origine du second but, quand sa frappe déviée était prolongée au fond des filets par Martin Peters (2-1, 78e). Mais c’est en prolongation qu’il passait définitivement à la postérité. Avec ce fameux tir qui frappe la barre transversale d’Hans Tilkowski avant de rebondir, sur ou derrière la ligne… On ne saura probablement jamais, en dépit de différentes études effectuées par la suite, s’il était valable ou non. Mais l’arbitre l’avait accordé, malgré les protestations des Allemands de l’ouest (3-2, 101e). "

J’ai toujours pensé qu’il était rentré", affirme encore Hurst, qui inscrivait ensuite, en contre-attaque, le but le plus tardif en finale de Coupe du monde (4-2, 120e), assurant ainsi définitivement le succès des siens. Le sommet de sa carrière, lui qui allait ensuite évoluer à Stoke et West Brom avant de finir sa carrière à l’étranger (Irlande puis Etats-Unis).