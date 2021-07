Les entraîneurs encore sur le marché

La valse des entraîneurs en a encore laissé plus d'un sur le carreau. C'est ainsi le rythme de vie d'un technicien, adoubé un jour, mis à la porte le lendemain. On grossit le trait volontairement mais c'est globalement comme cela que certains ont vécu la saison écoulée ou la demi-saison. Pour quelques-uns, l'exercice 2020/2021 a été rude voire très rude. Il y a ceux déjà qui n'ont pas pu (ou voulu) terminer : André Villas-Boas et Frank Lampard. Le premier n'a pas digéré d'apprendre via la presse, l'arrivée d'un joueur qu'il ne souhaitait pas. Dès mai 2020, le Portugais annonçait qu'il ne prolongerait pas son aventure à Marseille mais il insiste en revanche pour honorer sa dernière saison et prévient qu'il s'en ira à l'issue de celle-ci. L'épisode « Ntcham » aura eu raison de Villas-Boas puisqu'après avoir déposé sa démission, il est finalement mis à pied à titre conservatoire par le club. Depuis son départ, « AVB » n'a plus fait parler de lui mais une rumeur l'annonçait du côté de la sélection de Russie.



Pour Franck Lampard, la belle histoire avec Chelsea, a viré au cauchemar. Avec seulement une année d'expérience à Derby County, l'ancien milieu de terrain revêt le costume d'entraîneur des Blues le 4 juillet 2019 à la place de Maurizio Sarri. Le premier match sous l'ère Lampard est une catastrophe, le club prend une fessée contre Manchester United (4-0) soit la plus lourde défaite d'un entraîneur du CFC depuis 1978. Malgré un titre honorifique de technicien du mois d'octobre, il est limogé le 25 janvier 2021. Il n'a depuis eu aucun contact avec une équipe hormis ces derniers jours avec Swansea City. Enfin dans cette catégorie, nous pouvons citer Lucien Favre, ex-entraîneur du Borussia Dortmund, démis de ses fonctions un an et demi après son arrivée en Allemagne. Pour le moment, le Suisse n'a pas encore trouvé de point de chute tout comme Ernesto Valverde, l'ancien coach du FC Barcelone jusqu'en janvier 2020.

Des départs voulus, d'autres moins...

À l'instar de Franck Lampard, Andrea Pirlo n'a pas connu plus de réussite pour sa première véritable expérience. Comme l'Anglais, l'Italien a pris les rênes de son club de cœur, la Juventus et rien ne s'est passé comme prévu. La Vieille Dame a perdu le titre, s'est inclinée dès les huitièmes de finale en Ligue des Champions et surtout son coach n'a jamais semblé en mesure de réveiller ses troupes. Résultat, la légende du Piémont a été remerciée au bout de sa seule saison, au profit d'un ex, Massimiliano Alegri. Pour les cinq autres noms de la liste, ce sont ceux qui ont décidé d'arrêter ou qui n'ont pas eu de prolongation de contrat. Paulo Fonseca (ex AS Rome) aurait sans doute mérité une plus belle issue avec le club de la Louve. Après un passage très remarqué au Chaktior Donetsk, le Portugais s'est engagé avec le club romain qu'il a mené vers une belle cinquième place en Serie A lors de sa première saison. 7eme du dernier exercice, Paulo Fonseca n'est pas reconduit cet été et cède sa place à José Mourinho. Ce même scénario est arrivé à Rudi Garcia, l'ancien technicien de l'Olympique Lyonnais cette saison, remplacé par Peter Bosz. Pour d'autres comme Claudio Ranieri, la décision est venue de lui-même. Mais on ne sait toujours pas s'il souhaite continuer à entraîner.



Pour Antonio Conte, l'aventure aurait pu se poursuivre avec le champion en titre, l'Inter Milan mais des dissensions entre lui et les dirigeants milanais au sujet de la marge financière ont conduit l'Italien à quitter ses fonctions à un an de la fin de son contrat. Pour le moment, l'ancien coach de la Squadra Azzura est toujours libre. Dans le même style, Gennaro Gattuso n'est pas en reste... Le dernier « gros » entraîneur libre est bien entendu Zinédine Zidane. Revenu sur le banc madrilène en 2019, après neuf mois de pause, l'ancien milieu merengue a remporté le titre en Liga dans la foulée ainsi qu'une Supercoupe d'Espagne. À la suite d'une saison sans titre pour le Real, le Français a fait part de sa décision de quitter le club. Le dernier objectif de « ZZ » semble être l'équipe de France où il pourrait prendre la place de Didier Deschamps après 2022.