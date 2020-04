Les demi-finales de Coupes africaines reportées (officiel)

Communiqué de la CAF :

Suite à la situation actuelle concernant le virus COVID-19 et la fermeture des frontières de la plupart des pays du continent, le comité d'urgence de la CAF a décidé de reporter les matches suivants jusqu'à nouvel ordre :



- Matchs de demi-finales de la Ligue des Champions de la CAF TOTAL et de la Coupe de la Confédération de la CAF TOTAL 2019/2020 : les deux rencontres prévues pour les 1-3 mai et 8-10 mai 2020 respectivement ont été reportées jusqu'à nouvel ordre ;



- Qualifications pour la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA : initialement programmées du 1er au 3 mai et du 15 au 17 mai 2020.



La CAF annoncera le nouveau programme en temps voulu.



Nous tenons à vous assurer que la CAF surveille de près la situation et travaille avec les autorités compétentes telles que l'OMS sur l'impact du virus sur le continent et les compétitions de la CAF.