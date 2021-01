A défaut d'avoir remporté une Ligue des champions, le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais sont actuellement en tête du classement des équipes ayant tenté le plus de dribbles parmi les formations des cinq championnats majeurs en Europe. C'est le CIES Football Observatory qui le révèle ce lundi dans un classement particulièrement étonnant.



Le PSG est donc leader avec un dribble tenté toutes les trois minutes cinquante-huit, et un pourcentage de réussite de 59,2%. Vient ensuite Lyon (un dribble toutes les 4'07'', à 59,1% de réussite). Sur la troisième marche du podium, Fulham fait son apparition, avec la même moyenne que les Lyonnais, mais un tôt de réussite bien supérieur (66,2%).

Brest, meilleur dribbleur français

Le FC Barcelone et l'AS Saint-Etienne (4'09'', 57,5%) complètement le Top 5. Dans ce classement des équipes les plus dribbleuses, Nice arrive en dixième position (4'37'', 60,9%), tandis que Reims est douzième (4'43'', 55,2%). Mais en termes de réussite dans le geste, c'est Wolfsburg qui est leader (70,6%), avec un dribble tenté toute les six minutes et vingt-neuf secondes. Le premier club tricolore est le Stade Brestois (64%, 6'03'').