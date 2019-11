L’équipe de France U19 perd mais rejoint le tour Elite de l’Euro 2020

Rendez-vous en mars prochain pour l’équipe de France U19. Alors qu’elle avait idéalement lancé sa campagne de qualification pour l’Euro 2020 par des succès contre les Iles-féroé (5-0) et la Finlande (2-0), la formation de Jean-Luc Vannuchi s’est inclinée contre le Danemark (1-0) mardi après-midi. Les Bleuets terminent donc deuxièmes de leur groupe 8. Suffisant, toutefois, pour décrocher leur ticket pour le tour de qualification Elite qui aura lieu en mars, et qui rassemblera les 27 équipes qualifiées au terme de ce tour préliminaire en plus du Portugal, exempt de ce dernier. Les sélections seront réparties en sept poules de quatre équipes et les sept premiers de chaque poule rejoindront l’Irlande du Nord - directement qualifié en tant que pays hôte - pour la phase finale (13-26 juillet).