L’emblème du Mondial au Qatar dévoilé

La Fifa a dévoilé l’emblème de la Coupe du monde 2022 qui se tiendra au Qatar, du 21 novembre au 18 décembre.

"Les courbes de l'emblème représentent les ondulations des dunes du désert et la boucle ininterrompue représente à la fois le chiffre huit – un rappel des huit superbes stades qui accueilleront les matches – et le symbole de l'infini qui reflète la nature interconnectée de l'événement. En plus de reprendre la forme de l'emblématique trophée de la Coupe du monde de la Fifa, la forme centrale de l'emblème s'inspire d'un châle de laine traditionnel", explique l’instance internationale.